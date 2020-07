Paolo dal Mas, dalle Dolomiti a Reggio Calabria con la bici in 5 giorni: l’arrivo all’Arena Ciccio Franco, “grazie per quest’accoglienza così calorosa” [FOTO e VIDEO INTERVISTA]

12 Luglio 2020 21:30

L’impresa del ciclista amatoriale bellunese Paolo Dal Mas partito il 7 luglio da Belluno e arrivato questo pomeriggio a Reggio Calabria dopo aver percorso 1.300 metri in bici

1.300 chilometri in 5 giorni dalle Dolomiti al Lungomare di Reggio Calabria. Il ciclista amatoriale bellunese Paolo Dal Mas ha raggiunto la città dello Stretto questo pomeriggio alle ore 19:15 attirando l’attenzione di molti reggini che si trovavano a fare una passeggiata in riva al mare.

“Unire la nostra penisola con un filo rosso che, dalle Dolomiti alla meravigliosa Calabria, in questi tempi così incerti, possa simboleggiare la coesione dei popoli, legati nell’affrontare difficoltà e sfide impossibili da superare se non insieme“. Questi i motivi che hanno spinto il ciclista a compiere questo viaggio in bicicletta.

Dal Mas è partito il 7 luglio da Belluno ed è arrivato questo pomeriggio a Reggio Calabria. Il ciclista ha percorso i chilometri in solitaria e senza assistenza al seguito, ma con un gruppo di amici che ha seguito passo passo l’atleta con moderni strumenti di geolocalizzazione e attraverso i social.

Gli strumenti e l’assistenza tecnica sono stati a cura dal team RobiBike-Belluno, a supporto due gruppi di ciclistici, il gruppo UC Limana che ha accompagnato l’atleta nei primi chilometri alla partenza da Belluno e il gruppo I MTBasciu di Reggio Calabria che ha fatto gli onori di casa questo pomeriggio all’arrivo.