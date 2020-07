Palermo: a Palazzo dei Normanni il convegno “Caserme Verdi – per un Esercito all’avanguardia in un Paese moderno”

22 Luglio 2020 18:29

Palermo: a Palazzo dei Normanni, sede del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, il convegno “Caserme Verdi – per un Esercito all’avanguardia in un Paese moderno”

Si è tenuto oggi a Palazzo dei Normanni, sede del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, il convegno “Caserme Verdi – per un Esercito all’avanguardia in un Paese moderno”. L’importante appuntamento, organizzato nel pieno rispetto delle limitazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, condotto in video – collegamento tra Palermo, Roma e Messina. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, massima autorità militare presente e promotore dell’iniziativa a livello nazionale, ha partecipato in collegamento da Roma nella sede di Palazzo Esercito. Da Palermo, ospiti del Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, oltre ai conferenzieri, hanno assistito in presenza il vice Presidente della Regione Siciliana On. Gaetano Armao, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, il Sindaco Leoluca Orlando. Il Comandante della Brigata “Aosta”, Generale di Brigata Bruno Pisciotta, si è unito alla videoconferenza da Messina, così le autorità locali della città dello stretto. Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha partecipato da Roma anche l’Ingegner Carolina Botti, che ha seguito i progetti di restauro recentemente promossi dall’Esercito in Sicilia attraverso lo strumento dell’Art Bonus.

L’intervento del Generale Farina, in apertura, ha ripercorso le fasi iniziali della nascita del progetto “Caserme Verdi”, ispirato dalla necessità di ammodernare senza alcun indugio, le infrastrutture della Forza Armata oramai in gran parte vetuste, riconvertendole ai moderni standard abitativi per garantire il maggiore sicurezza e benessere al personale dell’Esercito e alle rispettive famiglie, sottolineando -“alti standard qualitativi per il personale, bassi costi d’esercizio, ottimizzazione delle aree funzionali con relative economie finanziarie per l’addestramento delle unità, minimo impatto ambientale e strutture comuni aperte alla popolazione residente, saranno queste le caserme del futuro per l’Esercito. Non si tratta solo di un’idea, è già realtà la prima caserma verde, operativa presso il comprensorio MOVM “Vitali” – Camp Darby a Marina di Pisa, attuale sede del Comando Forze speciali dell’Esercito, così come è già attivo presso la caserma “Crisafulli-Zuccarello” un’asilo aperto ai cittadini di Messina. Il convegno è proseguito con gli interventi del Generale di Divisione Vasco Angelotti, Capo Dipartimento Infrastrutture dello Stato Maggiore Esercito, che ha illustrato i lineamenti progettuali dello “Studio Grandi Infrastrutture – Caserme Verdi”. Successivamente l’Architetto Lina Bellanca, Soprintendente per i beni culturali e ambientali di Palermo, ha illustrato il contributo dell’Ente alla valorizzazione delle infrastrutture dell’Esercito in città, mentre il Professor Pietro Paolo Corso della locale Università degli Studi, ha evidenziato le collaborazioni in atto e future con l’Esercito in Sicilia. L’iniziativa è stata moderata da Elvira Terranova, Capo Servizio cronista di ADNKRONOS in Sicilia.

Durante la presentazione, si è discusso dell’importanza dell’ammodernamento del parco infrastrutturale della Forza Armata attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione, che risultino efficienti, funzionali, ispirate a criteri costruttivi innovativi con basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione, necessari sia per la sicurezza e il benessere dei soldati sia per aumentare l’integrazione sociale attraverso l’apertura di strutture ricreative anche alla popolazione civile residente nelle zone limitrofe. In Sicilia, il progetto coinvolgerà le caserme “Ciro Scianna” di Palermo, sede dei Reggimenti Genio e Logistico della Brigata “Aosta” e del Reparto di Supporto Generale del CME Sicilia, e “Crisafulli Zuccarello” di Messina, sede del 5° Reggimento fanteria e di altri elementi organizzativi della Brigata “Aosta”. In entrambe le sedi, nei prossimi anni, si procederà alla razionalizzazione delle infrastrutture secondo uno sviluppo per aree funzionali, con l’individuazione degli edifici da conservare e di quelli da demolire e ricostruire. Quale parte integrante del più ampio progetto, presso la caserma di Messina è già in funzione un asilo aperto ai bambini dei militari e dei civili residenti.

Con gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni locali è stata, inoltre, evidenziata la particolare situazione del parco infrastrutturale della Forza Armata afferente al Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, costituito in prevalenza da immobili di grande pregio architettonico e monumentale, oltre che da preziose strutture socio-ricreative e sportive. In tale ambito, è stato riconosciuto lo sforzo sinergico “Esercito – Istituzioni locali” che, ad integrazione del virtuoso progetto nazionale “Caserme Verdi” ed ispirato alle medesime linee guida e criteri, è finalizzato a mantenere il patrimonio infrastrutturale in gestione, valorizzandolo ed ottimizzandone utilizzo e condivisione con la cittadinanza. Tre esempi su tutti, i progetti di restauro di elementi di pregio in caserme dell’Esercito grazie al ricorso all’istituto dell’ “Art-bonus”; l’inclusione di alcuni storici locali di Palazzo dei Normanni nell’ambito del percorso turistico già aperto nell’attigua ala dell’Assemblea Regionale Siciliana; il possibile couso con il Centro Sportivo Universitario di Palermo del Complesso Polisportivo-addestrativo “Ten. Onorato” che, ove finalizzato, consentirà enormi vantaggi di ordine manutentivo, migliorativo e d’impiego a favore dei militari in servizio, dei veterani, dei familiari, oltre che della cittadinanza.