Reggio Calabria: il dott. Amodeo rimane primario della Cardiologia di Polistena. Martorano: “sta facendo un gran lavoro”

15 Luglio 2020 09:16

“Apprendiamo con soddisfazione che il dott. Vincenzo Amodeo Responsabile U.O.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Polistena è tornato sui suoi passi in merito alla decisione annunciata di dare le proprie dimissioni”. E’ quanto scrive in una nota il Commissario Nazionale alla Sanità C.Na.L, Giuseppe Martorano. “Siamo contenti che le numerose attestazioni di stima e di affetto l’abbiano convinto a restare per continuare il grande lavoro che sta facendo in quell’ospedale e in quel reparto, diventato oggi una realtà nel panorama italiano tanto da invertire anche la migrazione ospedaliera. La Fil/CNaL sarà sempre pronta a prendere le parti di chi, ogni giorno, lavora per migliorare e dare dignità alla sanità della nostra Regione e della nostra provincia in particolare”, conclude.