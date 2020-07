Open arms: Lupi, ‘politica che si affida a magistratura estremamente debole’

30 Luglio 2020 19:48

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “L’operato di Matteo Salvini da ministro dell’Interno poteva essere non condivisibile. Il governo di cui Salvini era vicepresidente lo condivideva. Un ministro può e deve essere chiamato in Parlamento a rispondere dei suoi atti. Affidarsi ancora una volta alla magistratura dice dell’estrema debolezza in cui annaspa la politica nel nostro Paese”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.