Open arms: Cannizzaro (Fi), ‘si colpisce avversario, precedente pericoloso’

30 Luglio 2020 23:15

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – ‘Oggi abbiamo assistito ad una squallida e strumentale operazione politica. Matteo Salvini ha agito in qualità di ministro dell’Interno e le sue iniziative sono state condivise in modo collegiale dal governo Conte uno. I decreti sicurezza e la gestione dell’emergenza immigrazione sono stati punti fondanti dello scorso esecutivo. Il premier di allora è lo stesso di oggi. I 5 Stelle non possono negare di aver sostenuto quelle norme e le conseguenti decisioni. Questo fa pensare che l’intento sia solo quello di colpire un avversario per evidenti ragioni opportunistiche. Questo è un problema per la giustizia, per la separazione tra poteri oltre che un pericoloso precedente”. Lo afferma Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia.