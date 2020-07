L’Onu in Italia per rilanciare il turismo, ma nel suo tour dimentica la Sicilia. La polemica di Musumeci: “tappa indispensabile, l’Isola fu culla di civiltà nel Mediterraneo”

1 Luglio 2020 11:09

Sicilia, il presidente della Regione sceglie interviene nel giorno in cui due rappresentanti dell’Onu saranno in Italia per lanciare il #RestartTourism mondiale

Questa mattina una delegazione dell’Onu si trova in Italia nell’ambito del tour che fa parte dell’iniziativa #RestartTourism ed ha l’obiettivo di far ripartire in sicurezza un settore così vitale e determinante dell’economia italiana e mondiale. In rappresentanza delle Nazioni Unite sono presenti esponenti di massimo livello, ovvero il segretario generale Unwto Zurab Pololikashvili e il direttore europeo dell’organizzazione Alessandra Priante.

Il tour in tutto il mondo inizia proprio oggi, mercoledì 1 luglio 2020, giorno della riapertura ufficiale dei confini esterni di Schengen. La scelta dell’Onu ricade sull’Italia, uno dei Paesi più desiderati dai turisti di tutto il mondo nonché tra i più colpiti dalla pandemia di Covid-19, così Zurab Pololikashvili e Priante visiteranno il Bel paese, facendo tappa nelle città più gettonate dai visitatori, tra cui Roma, Milano e Venezia. Ci sarà inoltre l’incontro con personalità del mondo della politica come i sindaci Virginia Raggi e Giuseppe Sala. Sono previsti incontri anche con i ministri Dario Franceschini e Luigi Di Maio e con il cardinale Pietro Parolin, il segretario di Stato della Santa Sede.

L’iniziativa però non prevede il passaggio dalla Sicilia, una scelta che ha sollevato non poche polemiche. “Sin da ora rivolgo l’invito alla delegazione Unwto dell’Onu di venire in Sicilia. L’esclusione della nostra Isola dal programma originario, ne sono certo, è solo frutto di una svista o dettata dalla ristrettezza di tempo”, afferma il governatore Nello Musumeci dopo aver appreso che non avverrà alcun passaggio dall’Isola. Il Presidente della Regione Siciliana sottolinea che “non si potrebbe capire l’Italia, infatti, senza vedere la Sicilia. È qui la sintesi di tutto. Saremo, quindi, lieti di accogliere gli ospiti e accompagnarli nel loro giro, alla scoperta delle testimonianze più significative di una Terra che fu culla di civiltà nel Mediterraneo”. Un modo diplomatico per attirare l’attenzione, ma resta il rammarico di quella che sembra una clamorosa esclusione per la Sicilia e il Sud in generale.