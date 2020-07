Nuova Costituente: “domani saremo in piazza, a Milano e Venezia, per far rinascere i territori”

17 Luglio 2020 11:18

Nuova Costituente, il movimento sorto per proporre una rinascita civile che muova da una nuova fase costituente con al centro i territori, ha scelto di aderire alle due iniziative parallele organizzate sabato 18 luglio a Milano dall’Assemblea nazionale lombarda e a Venezia dall’Assemblea nazionale veneta. Le manifestazioni – sganciate da ogni logica di partito – hanno l’obiettivo di sottolineare come siano ormai passati ben 1.000 giorni dal referendum del 22 ottobre 2017, che aveva visto milioni di veneti e lombardi chiedere a gran voce l’avvio di un processo volto ad allargare gli spazi di autogoverno. I governi nazionali e le stesse amministrazioni regionali, però, non hanno messo l’autonomia in cima alle loro priorità. In particolare, la Lega di Matteo Salvini ha lasciato intendere con chiarezza come la questione dell’autonomia differenziata potesse disturbare la sua strategia nazionale, poiché si tratta di un tema inviso a una parte significativa dell’elettorato meridionale. A giudizio di Nuova Costituente, invece, è importante che tutte le comunità che oggi compongono la Repubblica italiana avvertano l’urgenza che alla Lombardia, al Veneto e a ogni altra regione sia restituita la facoltà di gestirsi da sé: aumentando la propria responsabilità ed entrando in concorrenza con altre realtà. Per giunta è proprio il Mezzogiorno che, più di ogni altra area del paese, ha bisogno di autogovernarsi e vivere delle proprie risorse. Ecco quanto diceva un secolo fa don Luigi Sturzo: “Lasciate che noi del Meridione possiamo amministrarci da noi, da noi designare il nostro indirizzo finanziario, distribuire i nostri tributi, assumere le responsabilità delle nostre opere, trovare l’iniziativa dei rimedi ai nostri mali”. I lombardi e i veneti che sabato pomeriggio si ritroveranno davanti al Palazzo Lombardia, a Milano, e in Fondamenta Salute, a Venezia, avranno allora dalla propria parte tutti coloro che – in Italia e in Europa – auspicano il superamento degli Stati nazionali e il ritorno a governi più vicini ai cittadini, sotto il loro controllo, costretti a essere al loro servizio. Se il centralismo nazionale e quello continentale ci hanno portato nella difficile situazione attuale, è giunto il momento che un forte desiderio di libertà investa a ogni latitudine la nostra società, superando tutta una serie di dogmi ottocenteschi e ristrettezze culturali.