Vincenzo Nibali, lo “Squalo dello Stretto” è orgoglioso delle proprie origini siciliane: la FOTO che lo ritrae dietro un’Apecar, tipico mezzo usato in Sicilia

6 Luglio 2020 16:05

Vincenzo Nibali non ha mai nascosto il suo amore per la terra di Sicilia. In una foto odierna si Instagram è immortalato dietro un’Apecar, mezzo tipicamente usato al di là dello Stretto

Vincenzo Nibali è pronto a tornare alle corse dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus. Il messinese sta proseguendo il suo periodo di allenamento in vista della prima gara: le Strade Bianche del 1° agosto. Tra gli obiettivi di Vincenzo il Giro d’Italia ed il Mondiale in Svizzera. Il ciclista della Trek-Segafredo ha incominciato la settimana in maniera simpatica, postando su Instagram un’immagine divertente: il siciliano è ritratto in bici alle spalle di un’Apecar, mezzo tipicamente usato in Sicilia. Il 34enne si è detto sempre orgoglioso delle sue origini siciliane tornando spesso nella propria terra.