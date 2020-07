‘Ndrangheta, maxi blitz tra Verona e Reggio Calabria: 33 arresti. I clan in Veneto da 40 anni, “radicamento pericolosissimo” [DETTAGLI]

15 Luglio 2020 13:14

‘Ndrangheta: nel veronese dal 1981 legami con famiglie di Gioia Tauro

I provvedimenti emessi nell’ambito dell’operazione anti ‘ndrangheta dei Ros, denominata ‘Taurus‘, con 33 arresti e oltre 100 indagati in quattro regioni, scaturiscono da un’attività investigativa avviata nel 2013 per ricostruire un traffico di stupefacenti diretto verso il Veneto, successivamente ampliata per accertare l’eventuale presenza in quella regione di strutture di ‘ndrangheta. Le indagini, spiegano i carabinieri del Ros, hanno consentito di individuare gravi elementi di responsabilità in ordine ad una “strutturata consorteria ‘ndranghetistica stanziata a Sommacampagna (Verona) almeno dal 1981, riconducibile alle famiglie ‘Gerace-Albanese-Napoli-Versace’ originarie della piana di Gioia Tauro (Rc) e con ramificazioni in diversi comuni della Provincia di Verona (Villafranca Veronese, Valeggio sul Mincio, Lazise e Isola della Scala)”. In particolare è stato possibile fare emergere importanti elementi di responsabilità partecipativa alla struttura ndranghetista con articolata divisione dei compiti all’interno del sodalizio, nonché la sua costante connessione con il ‘Crimine di Polsi’ in Calabria, confermando ulteriormente il carattere unitario della ‘ndrangheta. Le indagini hanno anche evidenziato concreti e puntuali elementi di pervicace capacità di intimidazione e conseguente assoggettamento delle vittime, realizzato attraverso la commissione, nel tempo, di un sistematico e rilevante numero di reati (in particolare estorsioni ed usura), acclarando anche la realizzazione di un vorticoso giro di false fatturazioni per operazioni inesistenti. Inoltre sono stati documentati diversi episodi di riciclaggio, commessi attraverso società di cui i formali titolari si servivano, avvalendosi anche della mafiosità dei loro interlocutori, per trarre un personale tornaconto. Dal quadro emerso dalle indagini è possibile ipotizzare, sulla base dei concreti elementi acquisiti, la capacità della consorteria di acquisire, direttamente o indirettamente, la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori (in particolare costruzioni edili e movimento terra, impiantistica civile ed industriale, servizi di pulizia e di affissione della cartellonistica pubblicitaria, commercio di autovetture e materiali ferrosi, nonché trasporti su gomma) anche in collegamento con soggetti contigui alla cosca ‘Grande Aracri’ di Cutro (KR) stanziali nella provincia di Verona. Infine, gravi elementi sono emersi in ordine alla gestione, da parte dei sodali, di un traffico di stupefacenti, sviluppato nel veronese attraverso due canali di approvvigionamento: uno in Calabria e l’altro facente capo ad appartenenti a gruppi criminali albanesi e sloveni. Nel corso delle attività, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di cocaina e marijuana.

‘Ndrangheta, operazione Taurus: tra gli affari consorteria estorsioni, usura e false fatturazioni

Le indagini dei carabinieri del Ros che questa mattina hanno permesso di eseguire misure a 33 indagati nell’ambito dell’operazione Taurus contro la Ndrangheta, hanno anche evidenziato una ‘pervicace capacità di intimidazione e conseguente assoggettamento delle vittime’ attraverso la commissione, nel tempo, di un sistematico e rilevante numero di reati, in particolare estorsioni e usura, acclarando anche la realizzazione di un vorticoso giro di false fatturazioni per operazioni inesistenti. Diversi, inoltre, gli episodi di riciclaggio documentati, commessi attraverso società di cui i formali titolari si servivano, avvalendosi anche della mafiosità dei loro interlocutori, per trarre un personale tornaconto. Dal quadro emerso dalle indagini è possibile ipotizzare, sulla base dei concreti elementi acquisiti, la capacità della consorteria criminale di acquisire, direttamente o indirettamente, la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori, in particolare costruzioni edili e movimento terra, impiantistica civile e industriale, servizi di pulizia e di affissione della cartellonistica pubblicitaria, commercio di autovetture e materiali ferrosi, nonché trasporti su gomma, anche in collegamento con soggetti contigui alla cosca Grande Aracri di Cutro (Crotone) stanziali nella provincia di Verona.

‘Ndrangheta, Zaia su operazione Taurus: “giornata radiosa per la legalità”

“Esprimo la gratitudine di tutti i veneti per bene alla DDA di Venezia, al Procuratore della Repubblica Bruno Cherchi, al Comandante del Ros Pasquale Angelosanto e a tutti i suoi uomini per averci regalato una giornata radiosa nella lotta quotidiana alla criminalità organizzata che cerca spietatamente di infiltrarsi nella nostra regione“. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si complimenta con inquirenti e Carabinieri per la maxi operazione contro la ‘Ndrangheta che ha portato all’emissione di 33 ordini di custodia e a indagare oltre 100 persone, accusati di reati gravissimi come associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, con le aggravanti mafiose. “Abbiamo – aggiunge Zaia – l’ennesima conferma dell’ottimo lavoro quotidiano della DDA veneziana e della Procura nel contrasto a un fenomeno criminale che semina morte con la droga e che, con molti altri gravi reati, mette a rischio l’economia e il lavoro della gente per bene. Questa, come altre in precedenza, è un’operazione a difesa delle persone e, al contempo, dell’economia reale, per garantire la libera concorrenza in un ambiente pulito e non drogato da attività illecite”. “Siamo in ottime mani – conclude Zaia – perché con questa professionalità e tenacia, altri successi arriveranno. La malavita tutta sappia che, in Veneto, c’è tanta gente che le renderà la vita sempre più dura“.

‘Ndrangheta, Rotta (Pd) su operazione Taurus: “in Veneto pericoloso radicamento”

“La seconda operazione anti ‘ndrangheta condotta dalla Dda di Venezia in meno di un mese conferma il pericoloso radicamento della criminalita’ organizzata in Veneto. Questa ulteriore operazione richiama l’urgenza, illustrata oggi dal collega Nicola Pellicani, di procedere a un programma di audizioni in commissione Antimafia, a partire dal Procuratore e dal Prefetto di Venezia. A cio’ si aggiunga che la crisi legata alla diffusione del Covid, con la conseguente grave emergenza occupazionale, economica e sociale, sta alimentando gli appetiti e l’espansione delle organizzazioni criminali che possono cogliere questa crisi come occasione per ampliare il radicamento dei loro interessi criminali in settori produttivi strategici“. Cosi’ Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati Pd. “L’operazione di oggi, per cui ringraziamo le forze dell’ordine e gli inquirenti, dimostra che lo Stato c’e’ e che la lotta alla criminalita’ rappresenta un elemento distintivo dell’attivita’ di questo governo“, conclude.

‘Ndrangheta, Tofalo su operazione Taurus: “grazie ai Carabinieri Ros, massimo impegno dell’Arma nella lotta alla criminalità”

”È sempre massimo l’impegno e l’attenzione dei Carabinieri nella lotta alla criminalità. Grazie ai militari del Ros di Padova che, nell’ambito dell’operazione Taurus, con il supporto dell’Arma territoriale in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 33 indagati per reati tra cui l’associazione di tipo mafioso”. Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo al termine dell’operazione esprimendo parole di apprezzamento. ”Non possiamo permetterci di lasciare spazio alle organizzazioni mafiose e criminali, una piaga per lo Stato da contrastare con ogni risorsa disponibile – aggiunge Tofalo – Ogni successo conseguito è una importante vittoria della legalità e dello Stato, presente e vigile grazie all’operato delle nostre donne e dei nostri uomini in uniforme”.