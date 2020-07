Il Movimento 5 Stelle: “non abbiamo proposto la tassa sulla ‘nduja, è fake news della Lega”

8 Luglio 2020 13:15

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara sulla fake news della tassa sulla ‘nduja

“Il Movimento 5 Stelle non ha proposto nessuna tassa sulla produzione e il consumo di ‘nduja. E’ grave che l’eccellenza calabrese venga strumentalizzata dall’europarlamentare della Lega Vincenzo Sofo, evidentemente a caccia di falsi scoop per un po’ di visibilita’. Ma le bugie della Lega hanno le gambe corte, il Movimento 5 Stelle tutela solo la salute pubblica e la qualita’ dei prodotti“. Lo afferma, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara. “Durante una seduta della Commissione Ambiente – continua – la collega Eleonora Evi ha semplicemente chiesto alla ministra tedesca all’Ambiente, Svenja Schulze, se avesse intenzione di portare il dibattito su nostri stili di vita, dannosi alla salute e al pianeta, durante il semestre di presidenza tedesco. Come riportato da moltissime inchieste giornalistiche – dice Ferrara – ci sono in Europa moltissimi allevamenti intensivi che calpestano il benessere animale e questo e’ per noi inaccettabile. E questo avviene come in Italia. E’ necessaria comunque non poca fantasia per arrivare dal dibattito sul consumo della carne e il relativo impatto sul benessere animale e clima ad una richiesta di tassa antinduja. Voglio quindi rassicurare tutti i produttori calabresi – dice ancora – che non e’ intenzione del Movimento 5 stelle osteggiare la produzione di questa risorsa che, anzi, e’ rientrata a pieno titolo nella campagna di comunicazione che stiamo portando avanti per rilanciare il turismo in Italia con lo slogan #ItalyisBack Enjoy Calabria. Un invito – conclude – a scoprire l’enorme patrimonio anche gastronomico della nostra regione a tutti i turisti e che volentieri rivolgo anche al collega Sofo“.