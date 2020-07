Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Movimento 5 Stelle annuncia alleanza con altre liste civiche: “nasce Polo Civico contro destra e sinistra, unica alternativa credibile per la città”

27 Luglio 2020 11:13

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Movimento 5 Stelle annuncia alleanza con altre liste civiche: “il Polo Civico unito è l’unica vera alternativa all’ascesa del centrodestra che potrebbe essere supportata da quei falsi ideologi di sinistra che mirano alla carriera politica piuttosto che alla propria reputazione”

“Lo scenario politico attualmente rilevato a Reggio è costituito dai candidati a Sindaco espressione dei partiti tradizionali del centrodestra e del centrosinistra (sofferenti di grandi problematiche interne oltre che interessati, a vario titolo, da inchieste giudiziarie), da candidati espressione di movimenti civici e dal MoVimento 5 Stelle che si presenta come unica forza politica (attualmente al Governo del Paese) post-ideologica slegata da qualsiasi dinamica di partito e che quindi si propone come aggregatore libero del frazionato panorama civico locale“. E’ quanto scrive in una nota il MoVimento 5 Stelle Reggio Calabria. “Con un atto di responsabilità e di umiltà -sottolineano i grillini- a seguito della certificazione della lista con Fabio Foti sindaco, il MoVimento 5 Stelle ha da subito incontrato i candidati delle liste civiche pervalutare le compatibilità politiche e comunicare la propria disponibilità a fare “quel passo indietro che sposta tutto in avanti”, perché, numeri alla mano, solo uniti in un Polo Civico si vince. Questa dirompente proposta ha trovato ampi consensi nell’opinione pubblica e il lavoro di concertazione è ancora in atto per superare quei personalismi che decreterebbero una inesorabile sconfitta per quei movimenti civici che credono in questa unica, storica e straordinaria opportunità per rinnovare Reggio. Noi del MoVimento 5 Stelle – proseguono– abbiamo proposto la presentazione pubblica in anteprima della squadra di Governo e la sottoscrizione di un contratto che rappresenta la fusione dei programmi elettorali delle civiche. Vogliamo dimostrare di voler fare sul serio, senza personalismi né ambizioni carrieristiche. La proposta contempla una convergenza sulla piattaforma programmatica con tre-quattro punti cardine che valgano per tutto il terzo polo come il cambio di paradigma relativo alla governance: strategia rifiuti zero basata sulla creazione di impianti di economia circolare favorenti il riciclo ed il riuso, forte connotazione ambientalista ed ecologista, economia civile e solidale, come leve di base per il rilancio del pil provinciale. Inoltre, qualora non si dovesse trovare un’accordo tra i candidati sindaco delle liste civiche, abbiamo proposto di convergere verso un nome della società civile che possa essere espressione del Polo Civico. Il Polo Civico unito è l’unica vera alternativa all’ascesa del centrodestra che potrebbe essere supportata da quei falsi ideologi di sinistra che mirano alla carriera politica piuttosto che allapropria reputazione, anche se questo gioco sarà punito dagli integralisti i quali remeranno contro per sanzionare i traditori. Oggi il MoVimento 5 Stelle reggino rappresenta un interlocutore unico, autorevole, credibile e affidabile per tutti i candidati delle liste civiche e, qualora la votazione su Rousseau (in ottemperanza al comma 2 art. 6 del nostro regolamento interno sull’apparentamento con le liste civiche per le amministrative 2020) lo consentisse, non si risparmierebbe per raggiungere l’unico obiettivo che ci sta a cuore, ovvero regalare alla città di Reggio e ai suoi cittadini una speranza vera e concreta di riscatto”.