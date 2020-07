I Moti di Reggio, 50 anni dopo: la presentazione del libro di Alessandro Amorese [FOTO e INTERVISTA]

11 Luglio 2020 20:40

Si è tenuto questa sera a Piazza S. Anna a Reggio Calabria, in anteprima nazionale, la presentazione del libro di Alessandro Amorese “Rivolte. I fermenti nazionalpopolari da Avola a Reggio Calabria”. L’evento rientra nelle iniziative organizzate dal coordinamento per il 50° anniversario della Rivolta di Reggio Calabria, cui aderiscono: Alleanza Calabrese, Associazione Sbarre Per Sempre, Casapound, Centro Studi Tradizione Partecipazione, Fiamma Tricolore, Forza Italia, Forza Nuova, Fratelli D’Italia, Fronte Nazionale, Lega, Nfp, Reggio Futura, Stanza 101, Udc. L’autore del testo ai microfoni di StrettoWeb afferma: “fu una vera e propria rivolta popolare, in quanto i protagonisti furono i stati i reggini. Questo importante evento è stato continuamente sminuito e raccontato male. Da sottolineare che è stato l’ultimo sussulto unitario della città che poi si è disgregata”.