I Moti di Reggio, 50 anni dopo: la presentazione del libro di Enzo Rogolino [FOTO e INTERVISTE]

18 Luglio 2020 20:55

I Moti di Reggio, 50 anni dopo: la presentazione del libro di Enzo Rogolino e della mostra fotografica sulla Rivolta

Si è tenuto questa sera nel quartiere di Sbarre a Reggio Calabria la presentazione del libro di Enzo Rogolino “1970: Boia chi Molla… a 16 anni” e della mostra fotografica sui Moti. L’evento rientra nelle iniziative organizzate dal coordinamento per il 50° anniversario della Rivolta di Reggio Calabria, cui aderiscono: Alleanza Calabrese, Associazione Sbarre Per Sempre, Casapound, Centro Studi Tradizione Partecipazione, Fiamma Tricolore, Forza Italia, Forza Nuova, Fratelli D’Italia, Fronte Nazionale, Lega, Nfp, Reggio Futura, Stanza 101, Udc. L’autore del testo ai microfoni di StrettoWeb afferma: “è un libro che nasce dal popolo per il popolo, racconto la mia esperienza diretta con vari aneddoti e particolari. I Moti furono un atto di ribellione contro uno Stato che applicò strumenti repressivi mai registrati nella storia della Repubblica italiana. La rivolta ebbe nel popolo il protagonista principale”. L’organizzatore della mostra sui Moti di Reggio, Nino Bonforte, afferma: “avevo 16 anni quando ho iniziato a lottare. Ho avuto varie cause, una per aver danneggiato un carrarmato dell’esercito. E’ stata sicuramente una battaglia di tutto il popolo reggino”.