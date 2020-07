I Moti di Reggio 50 anni dopo, Natino Aloi racconta i fatti del 13 luglio: “fu il giorno della svolta, presenti 30mila manifestanti in Piazza Italia” [VIDEO INTERVISTA]

13 Luglio 2020 14:45

I Moti di Reggio 50 anni dopo: la testimonianza dell’On. Natino Aloi sugli eventi che segnarono la giornata del 13 luglio 1970

Continua lo speciale di StrettoWeb che ripercorre i momenti cruciali della “Rivolta di Reggio” a 50 anni dallo scoppio. Ai nostri microfoni è intervenuto l’On. Natino Aloi, presidente del Circolo “G. Calogero”, per raccontare gli eventi avvenuti il 13 luglio 1970. “Questa fu la giornata della svolta. Il Movimento Sociale non poteva che essere dalla parte della città – afferma Aloi – . Ricordo di aver fatto una considerazione: tra la mia città e il mio partito, avrei comunque scelto la mia città. Siamo partiti in sei da Santa Caterina, arrivammo in Piazza Italia dove c’erano trentamila persone. La rivolta fu un evento culturale, perché fu un fatto meridionale e meridionalistico. Sbagliavano coloro che pensavano di poter decidere della storia del Mezzogiorno, prescindendo dal Mezzogiorno”.