Lutto nel mondo del calcio, è morto Giuseppe Cosentino: ex presidente del Catanzaro, legato alla Reggina e Cinquefrondi

13 Luglio 2020 12:57

E’ morto l’ex presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino: imprenditore di Cinquefrondi, ha avuto anche un legame con la Reggina

Lutto nel mondo del calcio calabrese. E’ morto Giuseppe Cosentino, ex presidente del Catanzaro dal 2011 al 2017. L’imprenditore di Cinquefrondi e proprietario di Gicos, attività di Import ed Export che è stata anche sponsor tecnico della Reggina quando la squadra militava in Serie A, è deceduto per le complicazioni emerse a seguito di un intervento di routine effettuato in una clinica privata di Villa San Giovanni. Dopo l’operazione, Cosentino ha accusato un forte dolore di stomaco e nell’arco di poco tempo le sue condizioni si sono aggravate, a tal punto che si è reso necessario il trasferimento immediato presso l’ospedale di Polistena, dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione. Da qui un elicottero l’ha trasportato al nosocomio di Germaneto, a Catanzaro, ma per i medici non è stato possibile salvarlo.