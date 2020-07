Cosentino, dubbi sulla morte del presidente: la Procura di Reggio Calabria apre un’inchiesta, nove sanitari indagati

23 Luglio 2020 14:51

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta per capire le cause della morte del presidente Pino Cosentino. Disposta l’autopsia

Una drammatica vicenda intorno alla quale aleggiano ancora molti dubbi e sui la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ci tiene a fare chiarezza. Ben nove persone sono adesso indagate per la morte dell’ex presidente del Catanzaro, Giuseppe Cosentino, deceduto lo scorso 13 luglio a causa delle complicazioni dovute in seguito ad un intervento chirurgico eseguito presso “Villa Caminiti”, nota struttura medica situata a Villa San Giovanni. Con l’aggravarsi delle sue condizioni, l’imprenditore calabrese era stato condotto in un primo momento all’ospedale di Polistena, poi nel nosocomio di Germaneto, dove i medici non sono riusciti nel disperato tentativo di salvargli la vita.

A seguito degli avvenimenti, la Procura ha aperto un’inchiesta iscrivendo nel registro degli indagati gli operatori sanitari che hanno avuto in cura, a vario titolo, Giuseppe Cosentino. Il 18 luglio scorso è stato conferito l’incarico ai consulenti tecnici del pubblico ministero che dovranno procedere ad autopsia sul cadavere (tempo a disposizione 90 giorni) per accertare le cause del decesso e capire se vi siano responsabilità da parte dei medici coinvolti.

