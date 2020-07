Tragedia a Milazzo, 67enne precipita con il deltaplano e muore

22 Luglio 2020 22:06

Milazzo: l’uomo si è schiantato violentemente con il terreno e non c’è stato nulla da fare

Un uomo di 67 anni, è morto precipitando con il suo deltaplano a Milazzo (Messina). Secondo una prima ricostruzione l’uomo, F.B. originario di Milazzo, stava sorvolando la zona quando, per cause che sono ancora da chiarire, il mezzo ha perso quota precipitando in un terreno. Immediati i soccorsi che hanno tentato di salvare l’uomo, ma purtroppo per il sessantasettenne l’impatto con il terreno è stato fatale e non c’e’ stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Milazzo per accertamenti sulla dinamica dell’incidente.