Ampliamento dell’isola pedonale a Milazzo, venerdì il sindaco incontra operatori e commercianti

16 Luglio 2020 18:55

Milazzo: il sindaco Formica ha deciso di incontrare domani mattina una delegazione dei ristoratori per valutare una proposta dagli stessi presentata e discutere del possibile ampliamento dell’isola pedonale

Il sindaco Formica ha deciso di incontrare domani mattina – venerdì 17 – alle 11,30, in sala giunta una delegazione dei ristoratori per valutare una proposta dagli stessi presentata e discutere del possibile ampliamento dell’isola pedonale. Alla riunione sono stati invitati anche i rappresentanti dell’associazione “Milazzo food and beverage” ed il presidente del Centro naturale, Pippo Russo. “Noto con piacere – afferma il primo cittadino – che dopo lunghi anni nel corso dei quali molti commercianti e titolari di pubblici esercizi hanno ritenuto, a mio avviso in maniera preconcetta, che la pedonalizzazione fosse di ostacolo alla prosperità delle imprese, si registra un interesse per questa iniziativa promossa dall’Amministrazione, e sono pronto a discutere su una ipotesi che contempla l’attivazione dell’isola pedonale come proposto dalla delegazione dei ristoratori guidata da Maria Italiano, in aggiunta a quella già realizzata, che ha riscosso grande successo”. L’idea del primo cittadino è quella di prevedere il divieto di circolazione dei veicoli a partire dalla via Cassisi, sino allo spigolo della chiesa di San Giacomo, così come in via C. Borgia da Piazza Duomo in direzione sud, Piano Baele e via Domenico Piraino. “Consapevoli del fatto che questa soluzione determinerà la riduzione dei parcheggi disponibili – evidenzia ancora Formica – sarà necessario ovviamente, potenziare, in collaborazione, le forme di comunicazione per sensibilizzare gli automobilisti ad utilizzare le aree naturali di sosta esistenti, in particolare quelle sul lungomare di Ponente”. Domani comunque si dovrebbe giungere ad una soluzione che contemperi le varie esigenze.