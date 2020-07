Milazzo: aggressione ai danni dei vigili urbani, la solidarietà della FP CGIL

9 Luglio 2020 21:25

Milazzo, episodio di violenza consumatosi la notte dello scorso 5 luglio. FP CGIL: “I fatti dimostrano la necessità che i servizi notturni vengano organizzati in raccordo con altre forze di polizia”

La Funzione Pubblica CGIL di Messina esprime la piena solidarietà e vicinanza ai vigili urbani del Comune di Milazzo che nella notte del 5 luglio scorso hanno subito l’ennesima aggressione mentre stavano per compiere il loro dovere. “Tali comportamenti di cittadini poco rispettosi delle regole, che non esitano a rivolgersi in modo violento a chi è preposto al rispetto dell’ordine – afferma il segretario della FP CGIL Francesco Fucile – pongono il serio interrogativo di come certi servizi di controllo della sicurezza urbana vengano organizzati. I fatti dimostrano come è del tutto evidente che i servizi operativi, soprattutto quelli notturni e nei luoghi della movida milazzese, vadano organizzati in collaborazione con altre forze di polizia, mettendo al primo posto le condizioni di sicurezza operativa per la tutela dell’incolumità personale degli addetti. Fa bene il Comune di Milazzo a costituirsi parte civile nel processo che verrà fatto nei confronti degli aggressori, ma farebbe altrettanto bene se nel pensare a tali servizi ponesse altissima attenzione alla sicurezza degli operatori”.