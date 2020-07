Milano: polizia locale sequestra a giugno 121mila sacchetti di plastica non a norma

9 Luglio 2020 19:37

Milano, 9 lug. (Adnkronos) – A giugno la polizia locale di Milano ha sequestrato 121mila buste di plastica non a norma in cinque diverse operazioni che hanno interessato due minimarket in via Padova e via Rembrandt, due macellerie nelle zone di Paolo Sarpi e San Siro e un fruttivendolo in zona Corvetto. Il totale delle sanzioni elevate è stato di 25mila euro.

Nei primi sei mesi del 2020 sono più di 7.100 le attività commerciali controllate dall’Unità Annonaria della Polizia locale di Milano: dagli esercizi commerciali (2.126 controlli) ai pubblici esercizi (2.879), dalle attività artigianali (145) a quelle su area pubblica (822), dalle sale gioco (234) al pubblico spettacolo (84), dalle attività ricettive (133) ai circoli privati (160). E ancora edicole (41), estetisti e centri massaggi (86), agenzie di intermediazione finanziaria e immobiliari (160), palestre (48) e parrucchieri (94).

E’ stato così possibile accertare 1.243 violazioni, che in 28 casi costituivano reato, denunciare 32 persone, per un totale di 374 sequestri amministrativi e 10 penali. La maggior parte delle violazioni sono state riscontrate negli esercizi commerciali.