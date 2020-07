Migranti, Siracusano (FI): “situazione insostenibile, Lamorgese faccia qualcosa”

27 Luglio 2020 12:35

Migranti, la nota della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano

“Il messaggio che i decreti sicurezza sarebbero stati smontati ha fatto riesplodere l’emergenza immigrazione nel nostro Paese. Sbarchi incontrollati e migliaia di disperati che rischiano la vita. Il governo ha davvero una grave responsabilità. Anche ieri una giornata di ordinaria follia, con rivolte e fughe di migranti dai centri di prima accoglienza. I 100 clandestini fuggiti dal Cara di Caltanissetta rappresentano solo l’ultimo episodio di una lunga e ormai insostenibile serie. Nei giorni scorsi Messina, la Puglia, l’Abruzzo, la Calabria“. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. “Adesso basta, la situazione è davvero insostenibile. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, deve prendere in mano la situazione, dire come l’esecutivo vuole affrontare questi temi e risolvere una volta per tutte le criticità. Va garantita la sicurezza dei cittadini, delle forze dell’ordine, e quella dei nostri territori“, conclude.