Migranti in Sicilia, emergenza da codice rosso a Lampedusa: 314 tunisini sbarcati in poche ore

29 Luglio 2020 12:38

Migranti in Sicilia, giunti altri 314 tunisini a Lampedusa nella notte: l’hotspot dell’Isola è al collasso da diverse settimane

E’ piena emergenza migranti in Sicilia. Tredici sbarchi, per un totale di 314 tunisini, a partire da poco prima delle 23 di ieri e fino alle 7. L’hotspot di Lampedusa è ormai al collasso da circa un mese: dentro adesso ci sono 1.101 migranti a fronte di 95 posti disponibili. Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati neanche portati in contradaImbriacola, dove sorge la struttura di prima accoglienza, ma sono stati lasciati su molo Favarolo. I barchini, intercettati stanotte dalla Guardia di finanza, erano quasi tutti a 6 miglia di distanza ed erano composti da un minimo di 7 persone a un massimo di 17. La Guardia costiera ha invece rintracciato, sempre a largo di Lampedusa (Agrigento), anche un grosso peschereccio con a bordo 160 tunisini. Ci sono stati poi tre sbarchi autonomi: a mezzanotte sono stati rintracciati alla Cupola bianca 12 tunisini, alle 4.20 i carabinieri hanno bloccato un’altra dozzina di connazionali a molo Madonnina e infine alle 7.30 sono stati 17 i migranti sorpresi sempre nello stesso posto.