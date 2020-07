Migranti sbarcati a Roccella positivi al Coronavirus, Nesci: “preoccupazione per una situazione ad alto rischio”

12 Luglio 2020 18:14

Nesci: “condivido il timore e il disappunto del Presidente Santelli: tra i 48 migranti sbarcati a Roccella, 28 sono risultati positivi al Covid, ed ora c’è un serio rischio di riproposizione di una situazione emergenziale in Calabria”

“Condivido il timore e il disappunto del Presidente Santelli: tra i 48 migranti sbarcati a Roccella, 28 sono risultati positivi al Covid, ed ora c’è un serio rischio di riproposizione di una situazione emergenziale in Calabria”. Il Commissario provinciale Fdi di Reggio Calabria Denis Nesci esprime preoccupazione per un evento che, se non circoscritto, rischia di diventare incontrollabile. “Mesi di sforzi e sacrifici per rendere una regione ‘Covid free’ rischiano di essere vanificati da un’inconsistenza del Governo, ancora incapace a gestire e prevenire il fenomeno degli sbarchi incontrollati. Proprio dall’ Africa – continente in piena emergenza Covid – fa notare Nesci – arrivano notizie sconfortanti di innumerevoli focolai, e il Governo Conte che fa? Lascia inibiti gli ingressi da 13 Paesi per il rischio contagio ma consente, o meglio, non riesce ad impedire, lo sbarco sulle coste calabresi di profughi infetti da Covid-19. Se gli sbarchi dovessero continuare e il Ministro dell’Interno Lamorgese non sarà in grado di attuare contromisure adeguate e forti, i nostri territori saranno esposti a rischi e pericoli dalla portata inimmaginabile, perché le nostre comunità superata la crisi degli scorsi mesi, saranno costrette a vivere settimane d’ansia e ricatapultate nella paura di un isolamento forzato. I migranti trasferiti, ad Amantea, Bova e Bova Marina – conclude il Commissario provinciale – impegneranno in modo più accentuato i volontari e gli operatori di sicurezza, pertanto, voglio esprimere pubblicamente il mio totale sostegno ed apprezzamento per il loro infaticabile servizio”.