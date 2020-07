29 Luglio 2020 15:04

I migranti non arriveranno a Reggio Calabria, la Questura ha smentito questa ipotesi

I 120 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, non arriveranno a Reggio Calabria come invece si era vociferato ieri. La Questura di Reggio Calabria ha smentito questa ipotesi in cui si affermava che i migranti sarebbero stati imbarcati su un pattugliatore della Guardia di finanza con destinazione Reggio Calabria. In Sicilia la situazione è al collasso e quotidianamente ci sono sbarchi con conseguente fuga di migranti dai centri di accoglienza presenti sull’isola.