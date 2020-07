Migranti con Coronavirus, Santelli: “Governo risponda a ore o chiudo tutti i porti, noi viviamo di turismo e non possiamo subire questi danni”

13 Luglio 2020 16:12

Migranti con Coronavirus, le parole della Governatrice della Calabria Jole Santelli

“Io ho chiesto che il Governo attrezzi una nave per la quarantena dei migranti contagiati giunti in Calabria ed il Ministro dell’Interno mi ha fornito precise rassicurazioni su questo punto. Non possono arrivare sul territorio calabrese persone che ci portano il covid“. Lo ha detto a Timeline”, su Sky Tg24, la Governatrice della Calabria Jole Santelli. “I tempi per l’arrivo di questa nave – ha aggiunto la presidente Santelli – devono essere brevissimi, questione di ore. Se non ci saranno risposte in tal senso, io sono anche pronta a chiudere i porti per impedire nuovi arrivi di migranti perche’ il mio compito e’ difendere la Calabria, i calabresi ed anche chi viene nella nostra regione come turista. Roccella Jonica, come Amantea, sono localita’ turistiche, vivono di turismo ed il danno che e’ stato fatto a queste localita’ in questa specifica vicenda e’ stato enorme“.