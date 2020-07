Migranti, Santelli: “sbarchi continui, il governo risolva il problema”

29 Luglio 2020 22:15

Migranti, Santelli: “la questione migranti non è risolvibile a livello regionale, è una questione che deve rivolvere il governo”

“La questione migranti non è risolvibile a livello regionale, è una questione che deve rivolvere il governo”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a margine di un’iniziativa sui fondi comunitari nella sede della Giunta a Catanzaro. “So che stanno mandando delle navi a Lampedusa, però, come eravamo stati facili profeti, gli sbarchi sono continui e sono legati anche al problema Covi”, evidenza Santelli. “Quindi è necessaria una cintura dell’Europa sul Mediterrano e uno schermo anche per l’Italia”, conclude.