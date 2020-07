Sbarco di migranti in Calabria, Mangialavori: “il ministero dell’Interno non può limitarsi a mettere una toppa sul buco”

14 Luglio 2020 20:31

Sbarco di migranti in Calabria, Mangialavori: “ha ragione la presidente Jole Santelli: il trasferimento dei migranti positivi al Covid-19 dalla Calabria a Roma non risolve il problema”

“Il ministero dell’Interno non può limitarsi a mettere una toppa sul buco. Ha ragione la presidente Jole Santelli: il trasferimento dei migranti positivi al Covid-19 dalla Calabria a Roma non risolve il problema, che rimarrà tale e quale senza un intervento deciso del governo”. A dirlo è il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. “Gli sbarchi indiscriminati di migranti, con tutto quel che comportano rispetto ai rischi per la salute pubblica – aggiunge il parlamentare –, non si fermeranno per tutta l’estate; e la Calabria, così come tutte le altre regioni interessate dal fenomeno, non può vivere in una emergenza perenne. È pertanto necessario che il governo metta a disposizione unità navali attrezzate e in grado di assicurare, allo stesso tempo, la doverosa e sacrosanta assistenza ai migranti e la sicurezza di tutti cittadini”.