Migranti in Calabria, Bevacqua (Pd): “condividiamo la preoccupazione di Santelli ma non scarichi sul governo nazionale le responsabilità”

12 Luglio 2020 18:08

“Questa volta condividiamo la preoccupazione espressa dalla presidente Santelli sui rischi degli sbarchi di immigrati nella nostra regione. Non condividiamo, pero’, il suo tentativo di strumentalizzazione, scaricando sul governo nazionale le responsabilità“. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd alla Regione Calabria, Domenico Bevacqua. “Per questo – prosegue Bevacqua – chiediamo da subito la attivazione di un tavolo finalizzato a gestire l’emergenza”. “Siamo in piena stagione estiva e non si puo’ pensare di ragionare solo in una logica meramente burocratica e priva di una conoscenza vera del territorio e delle strutture in esse presenti. Cio’ che e’ avvenuto ieri, con il trasferimento ad Amantea, importante centro turistico del Tirreno gia’ duramente provato dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica, di immigrati risultati positivi al covid ne è la testimonianza più evidente. La nascita, in queste ore, di comitati spontanei di protesta è inoltre un segnale preoccupante. Per questo – conclude il capogruppo Pd alla Regione Calabria – chiediamo alla Santelli di farsi carico delle preoccupazioni legittime e di attivarsi e non fermarsi ai proclami. Noi siamo come sempre pronti a fare la nostra parte, sensibilizzando e coinvolgendo i nostri rappresentanti presenti nel governo nazionale”.