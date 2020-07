Michele Cucuzza pubblicizza Palmi e la Calabria: “posto meraviglioso, terra da amare” [FOTO]

29 Luglio 2020 15:34

Un selfie postato sui social con il meraviglioso panorama offerto dalla Tonnara di Palmi e dallo Scoglio dell’Ulivo

Vacanze in Calabria per il noto conduttore Michele Cucuzza. Di origini siciliane, ha scelto quest’anno la Tonnara di Palmi come sede delle proprie ferie estive. La Regione, che ormai da mesi Covid-free, offre panorami unici e spiagge paradisiache in cui poter trascorrere delle giornate in serenità con la famiglia. E dalle foto pubblicate sui social, appare proprio che il giornalista catanese si stia davvero divertendo. “Lo scoglio dell’Ulivo, che posto meraviglioso. Ammiratene la meraviglia”, scrive sui propri canali Facebook. Una sponsorizzazione gratuita per un territorio che ha bisogno del turismo per gettare le basi ad una concreta ripartenza economica dopo mesi molto difficili.