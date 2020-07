Messinaservizi a Villa Dante per formare i più piccoli sull’importanza del riciclo dei rifiuti [FOTO]

28 Luglio 2020 11:55

Messinaservizi forma i giovani del campo estivo organizzato dalla Messina Social City sulle fasi del riciclo dei rifiuti

La raccolta differenziata ci chiede di trasformarci in cittadini consapevoli, ma questo richiede attenzione e competenza. Per questo motivo, si può imparare, con una serie articolata di azioni, da quelle di base a quelle che necessitano di creatività.

In quest’ottica Messinaservizi Bene Comune ha iniziato oggi e proseguirà anche domani delle lezioni sulla differenziata con i bambini del Campo estivo organizzato da Messina Social City.

Agli incontri seguiranno nei prossimi giorni anche l’istituzione di alcuni laboratori, diretti dalle operatrici della Messina social city e con il supporto della Messinaservizi, per far sì che l’attività di educazione e sensibilizzazione non termini con i due incontri ma possa continuare per l’intera durata del campo estivo.

Obiettivi formativi far conoscere le modalità delle fasi del riciclo, mettere a fuoco il problema dei rifiuti, sviluppare la creatività. Con l’aiuto di opuscoli e strumenti di comunicazione prodotti dalla stessa Messinaservizi, i più piccoli mostreranno come differenziare i rifiuti di diversa natura.