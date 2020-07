Orrore a Messina: trovato morto in casa un ricercatore del Cnr, aveva le mani legate ed un sacco in testa

20 Luglio 2020 18:06

Messina: trovato morto in casa un ricercatore del Cnr, aveva le mani legate ed un sacco in testa. A rinvenire il corpo i Carabinieri, che hanno subito chiesto l’intervento dei medici del 118, ma ogni soccorso è stato inutile

Tragedia a Messina dove un uomo di 51 anni, ricercatore del Cnr, è stato rinvenuto privo di vita nella propria abitazione, in zona Papardo, con un sacco in testa e le mani legate. Un vicino, preoccupato, aveva chiamato i carabinieri che hanno scoperto l’uomo privo di vita. Inutili i soccorsi dei medici del 118, il 51enne era morto da ore. Laureato in chimica industriale nel 2001 all’Università di Messina, l’uomo aveva poi conseguito il dottorato di ricerca in Materiali per l’Ambiente e l’Energia all’Università Tor Vergata.