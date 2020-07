L’università di Messina lancia gli Open Day online: “Corsi di laurea costruiti sulle esigenze del mondo del lavoro”

16 Luglio 2020 11:48

Messina. Unime lancia l’edizione 2020 degli Open Day, si terranno online nelle giornate del 20, 21 e 22 luglio

È stata presentata con un webinar l’edizione 2020 degli Open Day di Unime, all’incontro sono intervenuti il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il Prorettore alla Didattica e servizi agli studenti, prof. Gioacchino Francesco La Torre, il Prorettore all’Internazionalizzazione, prof. Antonino Germanà, il dott. Pietro Nuccio, Direttore Servizi Didattici e Alta Formazione, il prof. Francesco Pira, Delegato alla Comunicazione, la prof.ssa Giuseppa Filippello, Delegata all’Orientamento e la prof.ssa Roberta Salomone, Presidente COP Centro Orientamento e Placement; alcuni studenti Unime, inoltre, hanno raccontato la loro esperienza.

“Alla domanda perché scegliere Unime? La risposta è perché no? – ha detto il Rettore – la nostra Università mette lo studente al centro e negli ultimi due anni abbiamo fatto molto per migliorare i servizi; tra l’altro, mettiamo a disposizione corsi di laurea costruiti sulle esigenze del mondo del lavoro. L’università di Messina ha tanti lavori in corso per migliorare la qualità della vita all’interno, inoltre, abbiamo definito, proprio oggi, la consegna delle chiavi della ex Banca d’Italia dove ci saranno spazi importanti, fruibili dagli studenti, con tecnologie avanzate”.

“L’evento si svolgerà dal 20 al 22 luglio, sulla piattaforma teams e in diretta sul canale Facebook dell’Ateneo – ha detto la prof.ssa Salomone – l’Unime Open Day 2020- Digital edition, sarà una tre giorni dedicata all’orientamento per la scelta dei corsi universitari a cui prenderanno parte tutti i Dipartimenti Unime e gli uffici e i centri che offrono servizi e agevolazioni”.

Le giornate di orientamento alla scelta universitaria sono dedicate ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori e tutti coloro che sono interessati a iscriversi ai corsi e ai master dell’Università di Messina.

La prima giornata, lunedì 20 luglio, sarà dedicata agli studi dell’area di economica, giuridica e umanistica, quindi i corsi afferenti ai Dipartimenti di Civiltà antiche e moderne, Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche e giuridiche e Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali.

La seconda giornata, martedì 21 luglio, vedrà protagonisti i corsi di laurea dell’Area di Scienze e Ingegneria e sarà dedicata ai Dipartimenti di Ingegneria, di Scienze matematiche, informatiche, scienze fisiche e scienze della terra e di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali.

Mercoledì 22 luglio, sarà la volta dell’Area Scienze della vita e prenderanno la parola i docenti del Dipartimenti di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali, di Patologia umana dell’età evolutiva “G. Barresi”, di Medicina clinica e sperimentale, di Scienze veterinarie e di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali.