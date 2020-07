Messina: tragedia in volo a Milazzo, si schianta con il parapendio

23 Luglio 2020 07:27

Palermo, 23 lug. (Adnkronos) – Tragedia in volo a Milazzo (Messina) dove un uomo, Fiorenzo Borgia, 67 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il il parapendio. E’ accaduto ieri sera, poco prima del tramonto a Capo Milazzo. Non si sa ancora cosa sia accaduto in volo. L’impatto si è rivelato fatale per Borgia, appassionato ed esperto di parapendio. Inutili i soccorsi. L’uomo è morto quasi subito.