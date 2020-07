Messina, i tifosi chiedono la fusione tra Acr e Fc. Lo striscione per Arena e Scitto: “un solo club o ve ne dovete andare”

22 Luglio 2020 13:37

La protesta dei tifosi del Messina contro Arena e Sciotto: la richiesta è quella di unire i due club Acr ed Fc per formarne uno soltanto

C’è sensazione di scontro tra gli ultras del Messina e le due società calcistiche attualmente esistenti. Mentre per l’Fc si è aperta la strada di un buon progetto, con nuovi imprenditori che hanno acquistato una quota della società di Arena, per l’Acr invece la nuova stagione è già iniziata in salita. Il presidente Sciotto dovrà presentare entro le 18 di dopodomani, in via telematica, l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Questi continui dubbi sul futuro hanno esasperato l’animo dei tifosi, che ora hanno deciso di alzare la voce. “Discorso diretto senza esitare… Un solo Messina o ve ne dovete andare!”, si legge in due striscioni firmati dai membri del club “Testi Fracidi”, apparsi in un campo di calcetto a Camaro e sul viale Europa, davanti al mercato Zaera. Frasi che portano a delle importanti riflessioni, ne va per il bene del calcio messinese.