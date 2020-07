Messina, stretta sulla movida nel comune di Capo d’Orlando: i dettagli dell’ordinanza

30 Luglio 2020 18:58

Messina. Il sindaco di Capo d’Orlando ha varato un’ordinanza che disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici: “Tutti siamo chiamati a fare un passo di comprensione verso l’altro”

È entrata in vigore la nuova ordinanza firmata dal sindaco Franco Ingrillì che disciplina gli orari di apertura per tutti gli esercizi pubblici. Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica possono rimanere aperti al pubblico fino alle ore 02,00 del giorno seguente, mentre il venerdì e sabato la chiusura è fissata alle ore 03,00.

L’attività di intrattenimento e di diffusione musicale nelle aree esterne e dehors di pertinenza sono consentite nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica fino alle ore 01,00 e il venerdì e il sabato fino alle 02,00. In ogni caso, le emissioni sonore non possono superare i limiti di 50 DB imposti dalla legge.

La stessa attività di intrattenimento e di diffusione musicale è vietata nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17.

Le inosservanze alle disposizioni dell’ordinanza prevedono sanzioni amministrative da 500 a 5000 euro.

“Il contenuto dell’ordinanza è stato concordato con gli altri Sindaci del comprensorio tirrenico – afferma il Sindaco Franco Ingrillì. Ad agosto avremo una maggiore presenza di vacanzieri, ma anche un supporto superiore da parte delle forze dell’ordine. Capo d’Orlando è un paese che fa dell’attrattività un perno della propria economia turistica: le rimostranze sono legittime, ma non sempre condivisibili. Siamo chiamati a far coesistere le esigenze di tutti, vacanzieri e residenti, anziani e commercianti. Tutti siamo chiamati a fare un passo di comprensione verso l’altro. Inoltre, l’appello al senso civico per rispettare le regole di comportamento anti-Covid vale sempre, ancor di più nel mese clou dell’estate”.