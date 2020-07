Messina: lo Sportello Sociale riapre i battenti il 13 luglio

12 Luglio 2020 11:26

Riapre lo Sportello sociale di Messina. Con un approccio multidisciplinare si occupa di problematiche sociali che vanno dai problemi di coppia al supporto psicologico-pedagogico

“Lo Sportello Sociale Multidisciplinare della V Municipalità del comune di Messina, dopo la chiusura forzata al pubblico per via del covid-19, riapre le porte alla nostra comunità in modalità presenza presso la sede della V circoscrizione sita in Via Petrina 2 a Villa Lina”. A renderlo noto Franco Laimo, consigliere della V municipalità di Messina, in una nota.

“Lo Sportello sarà finalmente attivo a partire dalla data del 13 luglio. Durante la lunga fase del lockdown, tutti i Professionisti hanno continuato a garantire in maniera telematica, ogni tipo di supporto necessario a chi ne ha sempre richiesto il bisogno, garantendo la qualità professionale sempre e soprattutto durante la fase passata della criticità pandemica da covid-19. Non da meno il Coordinatore Ciccio Mucciardi e la parte politica nella figura del Presidente della commissione servizi sociali il Dott. Franco Laimo e la vice, consigliera Fulco Lorena”.

Laimo infine evidenzia l’importanza dei servizi offerti in maniera gratuita alla collettività tutta, ricordando che “i nostri Professionisti sono pronti ed attivi nel ripartire insieme a tutta la comunità richiedente, per seguire e supportare e sostenere ogni vostra esigenza richiesta“.

“Lo Sportello – si legge in conclusione della nota – Multidisciplinare si occupa di tutte quelle problematiche sociali, dai problemi di coppia, ai minori, supporti psicologici e pedagogici e assistenza familiare; pertanto si invita la comunità a non esitare a richiedere “aiuto”, la privacy e totalmente garantita”.