Messina, smarrito un pappagallo nella zona Badiazza/San Michele: 1000 euro di ricompensa per chi lo riporta ai proprietari [FOTO]

6 Luglio 2020 15:55

Messina, il pappagallo (Jack) è stato smarrito in zona Badiazza/San Michele. Si offre lauta ricompensa

Si è smarrito il 1° luglio in zona Badiazza/San Michele a Messina un pappagallo di dimensioni abbastanza grandi e molto legato ai proprietari che lo trattano come un figlio. Il volatile sembra sia stato avvisato in zona Giostra nella giornata di venerdì e da allora non si hanno notizie. I proprietari lo stanno cercando disperatamente e sono disposti ad offrire una lauta ricompensa di mille euro a chiunque dovesse avvistarlo e restituirlo.

Ecco il disperato appello dei proprietari:

“Il pappagallo sarà assetato ed affamato, offrite acqua e cibo come frutta o arachidi o altro che avete al momento per attirarlo, con ciotole o tazze colorate ma anche a mani nude, senza farlo spaventare basta dirgli di venire a porgere il braccio e lui si avvicinerà, perchè è abituato al contatto umano. A chi riesce a riportarmelo OFFRESI RICOMPENSA di 1000 euro, superiore al valore del volatile per l’affetto che ci lega. E’ illegale detenere animali come lui protetti da CITES senza la relativa documentazione ma quello che più conta è che senza il padrone questi animali così sensibili spesso si lasciano morire. Jack è una creatura indifesa e sono sicura che se qualcuno riuscirà a salvarlo ne sarà ricompensato per il bene fatto. Grazie”.