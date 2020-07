Messina, smarrita a Gravitelli la gattina di un bambino disabile [FOTO]

25 Luglio 2020 12:14

Messina, la gattina è stata smarrita da una settimana circa

Da circa una settimana Fiona, la gattina di un bambino affetto da grave disabilità, si è smarrita in via Scite, nella zona Gravitelli-Clinica COT. Si tratta di una gatta persiana, di colore grigio e sterilizzata, a cui il bambino era molto legato. La micia ha circa una anno di età ed è stata determinante in questi mesi nella lunga strada per la riabilitazione del piccolo. Il bambino, che soffre anche di anoressia, non si da pace, piange disperatamente e rifiuta di mangiare perché rivuole la sua compagna di giochi. I genitori del piccolo, preoccupati dalla regressione dovuta a questo dramma emotivo subito dal bambino, offrono anche una ricompensa a chi riporterà l’adorata gattina tra le braccia del proprio figlio. Chiunque abbia notizie in merito è pregato di chiamare il 3701369110 oppure inviare una segnalazione Whataspp sempre allo stesso numero.