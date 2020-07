Messina, il sindaco De Luca torna a Palazzo Zanca: “ripartiamo con un piano infrastrutturale per la città”

4 Luglio 2020 10:26

Messina, lunedì 6 a Palazzo Zanca conferenza stampa del Sindaco De Luca

Si comunica che lunedì 6, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, il Sindaco di Messina, Cateno De Luca terrà una conferenza stampa, cui prenderanno parte il Vice Sindaco Salvatore Mondello e gli Assessori Carlotta Previti, Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti; il Presidente di AMAM Salvo Puccio; e l’ing. Giacomo Villari per ATM S.p.A.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti il Sindaco De Luca illustrerà il “Piano Straordinario Infrastrutturale – RIPARTE MESSINA”.

“Dopo quasi due mesi in cui sono stato lontano fisicamente dall’attività pubblica per stare vicino a mio padre, gravemente malato, torno in cabina di regia per illustrare il nuovo Piano infrastrutturale per rilanciare Messina. Seguiranno altre attività all’insegna della buona amministrazione e della politica del fare”. Lo afferma il Sindaco Cateno De Luca.

La conferenza stampa sarà anche trasmessa in diretta streaming dalla pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”.