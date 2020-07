Messina, i sindacati al Sindaco di Milazzo sul tema rifiuti: “Inaccettabili le dichiarazioni da campagna elettorale del Sindaco”

2 Luglio 2020 13:32

I sindacati al Sindaco di Milazzo sul servizio di raccolta dei rifiuti: “Il Comune ha precise responsabilità e obblighi verso i lavoratori. È necessario un confronto”

“Le dichiarazioni del sindaco Formica che in una nota stampa ha definito ‘farneticanti’ le legittime richieste dei sindacati avanzate all’amministrazione a tutela dei lavoratori del settore rifiuti della città mamertina sono fuori luogo e probabilmente dettate dai tempi di una campagna elettorale dalla quale questi sindacati vogliono restare fuori – dichiarano Fp Cgil UIltrasporti e Fiadel – e auspichiamo che il primo cittadino convochi queste organizzazioni per fare chiarezza nell’interesse dei lavoratori e della cittadinanza che reclama un servizio rifiuti efficiente”.

“Il Comune di Milazzo, nella qualità di committente del servizio rifiuti ha precise responsabilità ed obblighi verso i lavoratori impiegati nell’appalto – continuano i sindacati – che da anni soffrono uno stato di continua precarietà per il susseguirsi di brevi affidamenti e con l’alternarsi di ditte subiscono ad ogni cambio di gestore penalizzazioni economiche ed inevitabili criticità organizzative e occupazionali”.

“È comune l’auspicio che l’affidamento definitivo della gara settennale di raccolta rifiuti porti finalmente stabilità al settore – concludono i sindacati – e non si è voluto puntare il dito sull’amministrazione per i ritardi dovuti a ricorsi legali , ma nel rispetto dei ruoli queste organizzazioni rivendicano la piena legittimità delle proprie richieste per la tutela dei lavoratori, ribadendo la necessità di un confronto con l’amministrazione comunale, più volte richiesto e mai ottenuto, al fine di evitare inutili tensioni sociali e possibili disservizi all’utenza del comprensorio di Milazzo”.