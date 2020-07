Messina, sgombero delle abitazioni di via Palermo e Scala Ritiro: proposti bonus per aiutare le famiglie a sostenere le spese

13 Luglio 2020 15:52

I consiglieri di Ora Messina interrogano l’Amministrazione in merito alla situazione in cui versano le famiglie sgomberate da via Palermo e Scala Ritiro per consentire i lavori di manutenzione sull’omonimo viadotto

I consiglieri comunali messinesi Giandomenico La Fauci e Francesco Pagano, entrambi appartenenti al gruppo Ora Messina, hanno promosso un’interrogazione relativa alla situazione abitativa in cui versano 20 famiglie, sgomberate dalle loro abitazioni di via Palermo e a di Scala Ritiro, al fine di consentire i lavori di adeguamento statico e di miglioramento sismico del “Viadotto Ritiro”.

I consiglieri chiedono conto del fatto che a fronte dei 24 mesi indicati nella delibera che dava il via allo sgombero come termine ultimo entro il quale le famiglie sarebbero potute rientrare presso le loro abitazioni, ancora oggi, a distanza di 22 mesi, non vi è alcuna indicazione certa in merito, anzi, il sospetto è che i termini possano essere ulteriormente prorogati.

I consiglieri segnalano inoltre che allo stato attuale le famiglie coinvolte stanno sostenendo il carico economico dei canoni di locazione attivati conseguentemente alla necessità di lasciare le abitazioni oggetto del provvedimento di sgombero.

Sul tema, i consiglieri ritengono che sia interesse dell’Amministrazione comunale garantire ogni tipo di assistenza finalizzata alla risoluzione le criticità di cui sopra, anche di natura economica, motivo per cui propongo l’erogazione di bonus finalizzati al pagamento delle spese connesse alla situazione disagevole, funzionale allo svolgimento di un’opera di pubblico interesse, in cui versano questi cittadini.