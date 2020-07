Messina: Santa Lucia del Mela new entry ne “Il Tour dei Borghi” [FOTO]

3 Luglio 2020 11:44

Messina. Santa Lucia del Mela entra a far parte de “Il Tour dei Borghi”, l’evento realizzato per valorizzare il territorio messinese ed incentivare il turismo

Continua con ottimi risultati il lavoro di promozione del territorio del Comitato Sicilia Turistica presieduto da Antonino Sapienza. Grande successo negli ultimi week end dell’evento “Il Tour dei Borghi”, realizzato appositamente per valorizzare il territorio messinese e creare una rete sinergica e che ha visto protagonisti i Borghi di Castroreale, Rodì Milici, Rometta e Sinagra. In questi giorni la rete si è ampliata con la bellissima Santa Lucia del Mela, new entry del circuito, borgo ricchissimo di storia, arte e tradizioni.

E proprio a Santa Lucia del Mela domani sabato 4 luglio è prevista un’esclusiva visita guidata condotta da una guida abilitata (raduno in loco e start alle ore 18). Molto suggestivo il millenario Castello che sovrasta la cittadina e la costa tirrenica. Di origine araba fu ampliato prima dall’Imperatore Federico II di Svevia e successivamente da Federico II d’Aragona. Attorno al 1600 venne costruito un Santuario che ospita ancor oggi la stupenda Statua marmorea della Madonna della Neve del Gagini.

Il Castello è considerato una delle meraviglie indiscusse della Sicilia, dal quale si possono ammirare panorami mozzafiato che vanno da Capo Calavà a Capo Vaticano in Calabria a tutte le Isole Eolie e naturalmente proprio di fronte è possibile apprezzare l’incantevole promontorio di Capo Milazzo. Altrettanto affascinante e suggestivo tutto il Borgo sottostante. Gli ambienti del Castello e di Piazza Duomo, inoltre, sono stati scelti da Ficarra e Picone per girare diverse scene del film “Il 7 e l’8”.

Il Comitato Sicilia Turistica si occupa di promozione turistica a mezzo di una strategia di marketing territoriale, web marketing e social che punta principalmente al potenziamento della “brand reputation” dei luoghi. Le collaborazioni con entità locali garantiscono ai visitatori i relativi servizi di accoglienza. La pagina ufficiale nelle ultime settimane ha riscontrato un notevole interesse ed apprezzamento da tutta la Sicilia.

Tutte le info dell’evento “Il Tour dei Borghi” e delle relative visite guidate inviando un messaggio al numero whatsapp 347 9711320 o visitando la pagina Facebook “Sicilia Turistica”.