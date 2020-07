Messina, rivolta nel Cpa di Bisconte: migranti in fuga, finanziere ferito a una gamba. Caccia all’uomo in tutta la città [LIVE]

16 Luglio 2020 21:14

Messina: circa 30 migranti in fuga, finanziere ferito ad una gamba

Trenta migranti sono fuggiti ieri sera, ma la notizia e’ stata diffusa solo oggi, dal centro di accoglienza di Bisconte a Messina. Nel Cpa c’e’ stata una rivolta e un finanziere e’ rimasto ferito ad una gamba dopo un lancio di oggetti. Le sue condizioni non destano pero’ preoccupazione. Qualcuno dei fuggitivi e’ stato rintracciato e riportato all’interno della struttura, ma in parecchi sono riusciti a scappare da un varco in un punto della rete di recinzione e si sono nascosti nella campagne facendo perdere le loto tracce. La Prefettura di Messina ha comunicato che al momento sono 24 i migranti ancora ricercati dopo essere fuggiti dal Centro di prima accoglienza Bisconte. Tutte le Forze dell’Ordine sono impegnate nella ricerca dei fuggitivi; si sta tentando di capire se alcuni di loro siano gia’ riusciti a lasciare la citta’ o di siano ancora rifugiatati nelle campagne circostanti il capoluogo.