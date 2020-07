Messina: nuova proposta di riqualificazione di Piazza del Popolo

17 Luglio 2020 11:56

L’associazione messinese Radici è intervenuta, con un comunicato stampa, per richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla necessità di riqualificare Piazza del Popolo

“Piazza del Popolo – si legge nel comunicato – è una delle più vecchie piazze di Messina, infatti è di molto antecedente al terremoto del 1908 e sorge in una posizione centrale della città.

Al di là dell’incuria e degrado, che spesso hanno caratterizzato la piazza, è sicuramente tempo di valorizzare e riqualificare un pezzo importante della città come quello della Piazza del Popolo.

Non solo nuovi arredi, ma anche nuova pavimentazione e una valorizzazione massima per i portici, un vero fiore all’occhiello, di cui non si colgono ad oggi le potenzialità. Piazza del Popolo deve tornare ad essere un luogo centrale nella vita messinese; non è concepibile che una Piazza così antica non venga valorizzata. Oggi la piazza ‘sopravvive’ ma senza scaldare il cuore dei messinesi. I tanti commercianti presenti meritano una maggiore attenzione. Per questo riteniamo che non sia più tempo per rimandare un deciso intervento di restyling di Piazza del Popolo“.

“Nei prossimi giorni – si legge in conclusione – chiederemo un incontro all’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli per un confronto che possa portare ad una nuova vita per una delle piazze più importanti della città”.