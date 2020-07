Messina il Comune rimuove le differenze di prezzo tra i contrassegni di sosta a pagamento del centro e delle periferie: sarà tariffa unica

23 Luglio 2020 15:12

Messina. Dal 1° agosto sarà di 120 euro la tariffa relativa al secondo contrassegno di sosta a pagamento. Per i contrassegni da 240 euro ancora validi è prevista un’estensione della durata, ad integrazione delle somme pagate in più

Il Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Servizio Mobilità Urbana e Autoparco rende noto che, con deliberazione n. 330 di Giunta municipale dello scorso venerdì 17, è stato disposto di unificare dal 1° agosto 2020 l’importo della tariffa relativa al secondo contrassegno di sosta a pagamento, per i residenti all’interno della Z.T.L., a 120 euro per tutti i lotti della Z.T.L., rimuovendo la precedente differenziazione di tariffa tra i lotti periferici e quelli centrali, e garantendo, per i contrassegni già rilasciati alla tariffa di 240 euro ed ancora in corso di validità alla data del 1° agosto 2020, una durata integrativa aggiuntiva proporzionata alla differenza di importo della tariffa pagata.

A partire dal 1° settembre 2020, l’Azienda Trasporti Messina S.p.A. dovrà provvedere, per i residenti all’interno della Zona a Traffico Limitato e per i veicoli delle persone fisiche residenti in immobili il cui accesso sia prospiciente sul parcheggio Campo delle Vettovaglie, al rilascio del contrassegno per la sosta gratuita di durata triennale, in conformità alla disciplina vigente.

Sempre con decorrenza 1° settembre 2020, l’ATM S.p.A. dovrà infine rilasciare, ai richiedenti aventi diritto, apposito contrassegno da esporre ben visibile all’interno del veicolo elettrico o ibrido, che ne attesti il tipo di alimentazione e quindi la rispettiva riduzione tariffaria di sosta.