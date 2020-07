Messina, De Luca rincara la dose sul tema rifiuti e i cittadini diventano “porci” e “cessi” [VIDEO]

20 Luglio 2020 15:40

Messina. Il sindaco De Luca, tanto per cambiare, mette in luce un tema di primissima importanza, svuotandolo di ogni significato e facendolo diventare mero strumento di autopromozione

Mattinata all’insegna del contrasto all’inquinamento quella di Cateno De Luca. Il sindaco messinese infatti, dopo aver denunciato lo stato di degrado in cui versa la spiaggia di Rodia ha pubblicato un secondo post, particolarmente volgare anche per i suoi standard, che in tipico stile deluchiano supera il precedente inasprendo i toni, al punto da rendere quasi irricevibile un messaggio altrimenti indiscutibilmente valido.

I cittadini che trasgrediscono le regole in materia di conferimento dei rifiuti sono infatti passati nell’arco di mezz’ora (tempo intercorso tra i due post del sindaco) dall’essere dei semplici “porci” a diventare dei “cessi” e, per non farsi mancare nulla, De Luca si è anche abbandonato ad uno sproloquio di sapore orwelliano sul numero di telecamere che farà installare in città per riprendere i cittadini perfino quando andranno a “pisciare”

“Il re dei porci! – si legge in apertura del post – Messina continua ad essere sporca per quei pochi porci che si comportano così come in questo video. Facile sparare sul Sindaco e su MessinaServizi! Distraiamo oltre un terzo delle nostre risorse umane ed economiche per eliminare ogni giorno queste porcherie. Dal 10% di raccolta differenziata siamo arrivati al 35% ma la città rimarrà sempre sporca se questi cessi non la smetteranno di farci e farsi de male”.

“Stiamo integrando il contratto di servizi di MessinaServizi di oltre 5 milioni di euro – prosegue De Luca – per poter fare la scerbatura e gli altri servizi che prima nessuno ha pensato di fare in modo strutturato con le relative risorse annuali (derattizzazione – disinfestazione – disinfestazione – deblattizzazione ecc ecc). Non puoi pretendere la città pulita se non dai i soldi a MessinaServizi per effettuare il servizio per come si deve. Questo video è di ieri mattina: Siamo in via Archimede a Sperone. In attesa che parta MeSmart che prevede l’installazione di 1.500 telecamere la Polizia Municipale si è dotata di una telecamera mobile che piazziamo dove dobbiamo colpire… e abbiamo colpito! Per monitorare per bene tutto il nostro territorio ci vorrebbero circa 5.000 telecamere ma poi non dovete lamentare se anche quando andrete a pisciare sarete ripresi”.

Chi sa se il sindaco ha preso ispirazione per quest’ultimo passaggio dal Presidente russo Vladimir Putin che nel 1999 dichiarò: “Continueremo a perseguitarli dappertutto, li beccheremo anche al cesso”. Pathos, trivialità e violenza della dichiarazione sembrano infatti non avere nulla da invidiare a quella di Vladimir Putin, salvo però che in quella circostanza il presidente russo stesse facendo riferimento ai terroristi ceceni ai quali era stata imputata la paternità di diversi attacchi che avevano gettato nel caos la Russia. De Luca, invece, parla di spazzatura.