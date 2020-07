Cateno De Luca 2° nella classifica dei Sindaci più amati d’Italia: tonfo Falcomatà, è 101°, mai così male nella storia di Reggio

6 Luglio 2020 11:26

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ed il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca sono ai primi due posti del “Governance poll dei sindaci 2020”, un’indagine sul livello di gradimento dei sindaci di 105 città capoluogo realizzata per “Il Sole 24 Ore” da Noto Sondaggi. Il “ritiro” di De Luca per stare al fianco del padre malato non ha scalfito la sua popolarità in città e la soddisfazione dei cittadini per l’operato da sindaco. Mai un primo cittadino di Messina aveva raggiunto una posizione così alta di gradimento. Dall’altra parte dello Stretto, invece, se la passa male, a pochi mesi dalle elezioni comunali, Giuseppe Falcomatà: il sindaco del Partito Democratico si trova al 101° posto della classifica, mai così male un primo cittadino di Reggio Calabria. L'”inquilino” di Palazzo San Giorgio paga l’inefficacia dell’azione amministrativa di questi anni (la più eclatante è sicuramente l’emergenza rifiuti) e il non essere riuscito a dar vita ad una “svolta” reale per la città. Per quanto concerne la classifica: Al terzo posto troviamo Marco Bucci di Genova e Giorgio Gori di Bergamo. Male i sindaci del Movimento 5 Stelle: Virginia Raggi a Roma e Chiara Appendino a Torino i quali precipitano, rispettivamente, al 104° posto e al 97° posto. Giù anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris (100° posizione) mentre i primi cittadini di Firenze Dario Nardella e di Milano Giuseppe Sala si attestano rispettivamente al 34° posto ed al 52° posto.