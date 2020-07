Messina, raccolta differenziata: dal 27 luglio servizio esteso alla zona Sud [INFO UTILI]

11 Luglio 2020 11:46

Messinaservizi, Il Presidente Giuseppe Lombardo: “In soli 10 mesi raggiunte circa 160 mila persone. Siamo la prima città metropolitana della Sicilia come percentuale di differenziata, puntiamo al 45%”

“Prosegue l’impegno di Messinaservizi Bene Comune per l’organizzazione della raccolta differenziata porta a porta a Messina”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge: “Da lunedì 27 Luglio il servizio sarà esteso a tutta la zona 4 dell’Area Sud fino a fondo Fucile, via Comunale Santo, in particolare nei quartieri di Gazzi, Zir, via Umberto Bonino, Mangialupi, case Gescal, san Giovannello, Contrada Baglio, Bordonaro, Cumia, Fondo Fucile e via Comunale Santo; e nella zona 4 dell’Area Nord fino a Torrente Trapani alto, in particolare nei rioni di Viale Giostra, Villa Lina, via Palermo, Ritiro, Scala Ritiro, Contrada Badiazza, San Michele, viale Regina Margherita nel lato Nord da Giostra a Torrente Trapani, Torrente Trapani alto”.

“ Completati così in soli 10 mesi 2/3 della città e raggiunte circa 160 mila persone – prosegue Lombardo – siamo veramente soddisfatti perché nonostante le tante problematiche non dipendenti da noi in ambito burocratico, giuridico e operativo, ora ci confermiamo la prima Città metropolitana della Sicilia come percentuale di differenziata e raggiungeremo presto, quando queste aree saranno a regime oltre il 45%. Si inizierà domenica 26 Luglio conferendo negli orari previsti, dalle 21 alle 5, l’umido in entrambe le zone. Ricordiamo per quanto riguarda il conferimento di vetro o carta che gli abitanti di queste nuove zone dovranno allinearsi a quanto previsto nelle loro aree e dunque, già lunedì sera 20 Luglio per martedì, i residenti dell’Area Nord dovranno conferire carta nei mastelli/carrellati blu; i residenti dell’Area Sud Vetro nei mastelli/carrellati verdi.

Inoltre, per le successive volte, nel nostro sito troverete sempre il calendario aggiornato per il conferimento settimanale di vetro e carta, così come ogni lunedì saprete cosa conferire anche consultando le nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Nel sito troverete pure i calendari completi delle differenti Aree con i materiali da conferire, giornalmente”.

“Al momento – ha detto ancora Lombardo – solo i residenti ed amministratori di condominio delle nuove zone 4 dell’Area Nord o Sud, che non hanno ancora ricevuto il Kit, potranno recarsi a partire dal prossimo martedì 14 luglio, nella sede della Terza Circoscrizione per l’Area Sud e nella sede della 5 Circoscrizione per l’Area Nord per concordare le modalità di consegna dei carrellati o mastelli”.

“Chiediamo ancora una volta – conclude Lombardo – maggiore collaborazione ai cittadini, ai commercianti e agli amministratori di condominio, tutti devono rendersi conto che questo è un cambiamento epocale per la nostra città. Dopo l’estate sarà avviata l’area Centro ed entro fine anno la completeremo, estendendo così il servizio a tutta la città”.