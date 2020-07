Messina, pubblicato il libro “La Metafisica dell’anima”: il saggio di Antonello Pizzimenti dedicato a Giorgio De Chirico

23 Luglio 2020 11:29

“De Chirico è uno dei più affascinanti maestri d’arte moderna”: lo scrittore messinese Antonello Pizzimenti dedica al famoso pittore il suo saggio “La Metafisica dell’anima”

Lo scrittore messinese Antonello Pizzimenti ha pubblicato il libro “La Metafisica dell’anima” come dedica al pittore Giorgio De Chirico. Il saggio parte da una descrizione oggettiva delle opere di colui che è considerato il principale esponente della corrente artistica della pittura metafisica, amplia la veduta delle stesse, accompagnandole con riflessioni scientifiche, filosofiche e sociologiche. Il risultato è un’analisi esistenziale interpretata da molteplici punti di vista, perciò ogni opera è esplicativa del profondo Io e delle zone più nascoste dell’inconscio. Utilizzando gli elementi descrittivi che Giorgio De Chirico fornisce, Pizzimenti spiega come l’arte sia in grado di rappresentare ogni sorta di pensiero sulla vita, pertanto ci mostra treni simbolo di speranza e salvezza, torri mette ambite dell’Io, edifici come protezione dal soffocamento dell’esistenza. Infine prendendo spunto dalle raffigurazioni l’autore permette al lettore di fare un viaggio virtuale nelle piazze d’Italia e nei luoghi più caratteristici del nostro Paese.

L’ispirazione che ha permesso ad Antonello Pizzimenti di realizzare l’opera è dettata dai vivi ricordi legati al periodo trascorso nella sua città nativa, Genova; in particolare osservando le architetture di una piazza del capoluogo ligure, Piazza della Vittoria, ho accostato la mia associazione di idee agli edifici delle “Piazza d’Italia” di De Chirico; altresì la mente dello scrittore si è illuminata davanti a “Le muse inquietanti” che però in questo libro non ha trattato: sullo sfondo del dipinto è presente il palazzo dei Diamanti di Ferrara; il contatto visivo, invece, gli fece vedere in quell’edificio il “Miramare” di Genova, hotel costruito tra il 1906 e il 1908 che ebbe illustri ospiti dell’epoca, e poco distante della stazione di Genova Principe; a tal proposito l’accostamento dell’edificio alla stazione diede vita a gran parte della mia improvvisa ispirazione poiché il treno e la stazione sono elementi ricorrenti in De Chirico.

E’ possibile acquistare “La metafisica dell’anima”, libro pubblicato da Graus Editore nella collana Coralli, su ordinazione nelle più famose librerie oppure sul sito online IBS.