Messina, prosegue la disinfestazione del Centro e della zona Nord: ecco il dettaglio delle strade e degli orari

28 Luglio 2020 12:00

Messina. Prosegue il ciclo di disinfestazione cittadina avviato da Messinaservizi, domani, oltre al normale itinerario, verranno trattate anche le zone non completate a causa del guasto di uno dei mezzi dell’azienda

Prosegue inoltre anche oggi 28 Luglio nelle zone Nord e Centro la disinfestazione per la lotta alle zanzare tigre, alle zanzare, blatte, cimici e vespe. Oggi 28 Luglio a partire dalle 22 la disinfestazione verrà eseguita nella zona Nord a Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Sperone, Serri, Papardo, Panoramica da Pace e Granatari (più vie interne), Litoranea e SS 113 da Pace e ponte Gallo (più vie interne), Torre faro, Ganzirri, Granatari. Si dovranno inoltre recuperare le aree non completate ieri per il guasto meccanico di un mezzo, in particolare il Torrente Trapani (da incrocio Viale Regina Margherita a Chiesa), Panoramica (da Annunziata a torrente Pace vie interne), Litoranea (da Annunziata a torrente pace vie interne).

Nella zona Centro la disinfestazione verrà eseguita oggi a partire dalle 22 nei quartieri di Salita COT, Via Felice Bisazza, Orto Botanico, Villa Contino, Via del Santo, Fondo Pugliatti, Via Palermo (fino Circonvallazione), Via Don Blasco, Via S. Raineri. Domani 29 luglio sempre a partire dalle 22 Disinfestazione area nord nei villaggi di Acqualadrone, Masse;Spartà, Castanea, Salice, Gesso, Ortoliuzzo, San Saba, Rodia, Marmora. E domani 29 Luglio a partire dalle 22 nella zona Centro Via Gagini, Piazza Casa Pia, Piazza S. Vincenzo, Via Boner, Via Manzoni, Via Linuccia, Via Lattea, Via Cadorna, Via Nicotra, Calamech, Via Placida, Via Monsignor D’Amico, presso Università, e presso Tribunale.

Ai cittadini viene raccomandato di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

La disinfestazione sarà annunciata oltre che sui media e sui social, anche dalla voce di un operatore su un’auto che girerà i quartieri della città nel giorno interessato dagli interventi.